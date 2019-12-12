Эксперт: Тариф ОСАГО должен быть максимально индивидуализированным

До начала 2020 года около трех недель, а пока непонятно, по какому пути пойдет реформа ОСАГО. Государственная Дума взяла паузу, потому что необходимы консультации с экспертами, заявил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

По его словам, сейчас рассматриваются два варианта того, как могут измениться тарифы ОСАГО - жесткий и более мягкий по отношению к автолюбителям.

«Первый вариант предполагает жесткую либерализацию ОСАГО, которое уйдет от государственного регулирования тарифов. Это значит, что страховые компании получат большую роль при формировании тарифов. Вместе с предложениями об отмене двух традиционных коэффициентов – мощностного и территориального – это может негативно сказаться на стоимости полисов. И если мощностный коэффициент совершенно бесполезен, то отмена территориального коэффициента может ударить по автолюбителям, проживающим в небольших населенных пунктах», - отметил руководитель Федерации автовладельцев России.

По мнению Максима Едрышова, ему ближе вариант, который предлагает введение коэффициентов для автолюбителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения.

«Мне кажется логичным, что если ты больше нарушаешь, то и должен платить больше за полис ОСАГО. А если человек раз в неделю пользуется автомобилем или у него вообще нет нарушений ПДД, то для него нужны преференции при расчете стоимости полиса. Необходимо идти к тому, чтобы максимально индивидуализировать тариф ОСАГО», - рассказал эксперт.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа