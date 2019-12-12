12 декабря
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Эксперт: Тариф ОСАГО должен быть максимально индивидуализированным

Главная Автоновости
Омск
11:08 12 Декабря 2019
осаго, эксперты, авто, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

До начала 2020 года около трех недель, а пока непонятно, по какому пути пойдет  реформа ОСАГО. Государственная Дума взяла паузу, потому что необходимы консультации с экспертами, заявил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

По его словам, сейчас рассматриваются два варианта того, как могут измениться тарифы ОСАГО - жесткий и более мягкий по отношению к автолюбителям.

«Первый вариант предполагает жесткую либерализацию ОСАГО, которое уйдет от государственного регулирования тарифов. Это значит, что страховые компании получат большую роль при формировании тарифов. Вместе с предложениями об отмене двух традиционных коэффициентов – мощностного и территориального – это может негативно сказаться на стоимости полисов. И если мощностный коэффициент совершенно бесполезен, то отмена территориального коэффициента может ударить по автолюбителям, проживающим в небольших населенных пунктах», - отметил руководитель Федерации автовладельцев России.

По мнению Максима Едрышова, ему ближе вариант, который предлагает введение коэффициентов для автолюбителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения.

«Мне кажется логичным, что если ты больше нарушаешь, то и должен платить больше за полис ОСАГО. А если человек раз в неделю пользуется автомобилем или у него вообще нет нарушений ПДД, то для него нужны преференции при расчете стоимости полиса. Необходимо идти к тому, чтобы максимально индивидуализировать тариф ОСАГО», - рассказал эксперт.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Автоновости / НОВОСТИ
Новости здесь

В Омске создают автомобиль, работающий на воде

10 Апреля 2017 г.
Уже в мае команда разработчиков планирует провести тестовые заезды
Новости здесь

Путин подписал закон о натуральных выплатах в ОСАГО

30 Марта 2017 г.
Специалисты отмечают положительные моменты в законе
Новости Омска: Сеть АЗС «Газпромнефть» подарит автомобилистам Сибири более двух тонн топлива

Сеть АЗС «Газпромнефть» подарит автомобилистам Сибири более двух тонн топлива

29 Октября 2015 г.
Ко Дню автомобилиста сеть АЗС «Газпромнефть» приурочила акцию с розыгрышем 2100 литров нового дизельного топлива «Дизель Опти» среди автолюбителей Омска, Новосибирска и Кемерова. Розыгрыш проходит в формате интерактивного квеста в прямом эфире радиостанций «...
Новости Омска: Завершаются работы по реконструкции омских дорог

Завершаются работы по реконструкции омских дорог

13 Октября 2014 г.
Ремонт уже выполнен на площади свыше 250 000 квадратных метров
Новости Омска: В Омске две машины столкнулись на высокой скорости

В Омске две машины столкнулись на высокой скорости

13 Октября 2014 г.
Среди участников аварии есть пострадавшие и погибшие
Новости Омска: Схема дорожного движения в Омске будет изменена

Схема дорожного движения в Омске будет изменена

10 Октября 2014 г.
По улицам Щербанева и Карла Либкнехта дороги станут односторонними
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Три сибирских региона получат средства на реконструкцию учреждений культуры

Три сибирских региона получат средства на реконструкцию учреждений культуры

9 Декабря 2019 г.
Работы будут вестись в Барнауле, Омске и Новосибирске
Новости Омска: В Омске восстановили «Иосифа Сталина»

В Омске восстановили «Иосифа Сталина»

10 Декабря 2019 г.
Танк установят на аллее ОАБИИ
Новости Омска: В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

10 Декабря 2019 г.
Такого не было 10 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19