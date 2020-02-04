Эксперт: «Легальная продажа «красивых» автомобильных номеров будет востребована»

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что принятие законопроекта по легализации «красивых» автомобильных номеров может сократить коррупцию и пополнить государственный бюджет.

«Необходимость регулирования этой сферы назрела давно, ведь этот вопрос поднимался с 2005 года. Меня радует, что начинает вырисовываться что-то понятное. Ни для кого не секрет, что есть теневой рынок, на котором можно купить и продать государственные номерные знаки с определенными комбинациями цифр и букв. На мой взгляд, легальная продажа «красивых» номеров будет востребована», - рассказал Максим Едрышов.

Тем не менее, по мнению главы Федерации автовладельцев России, опубликованные тарифы на «красивые» номера (разработаны в Министерстве экономического развития России) еще нуждаются в корректировке.

«Мне кажется, что некоторые цифры взяты с потолка, ведь определенные комбинационные цифр и букв не пользуются популярностью в регионах, а они предлагаются за внушительные суммы. Посмотрим, что будет дальше», - заявил Максим Едрышов.

По его словам, оправданным выглядит и возможное появление автомобильных номеров с трехзначными кодами регионов, которое предлагает ГИБДД – из-за необходимости расширения номерных емкостей.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа