Изменения в ОСАГО на 2020 год читайте на omsk.sibnovosti.ru

Полис ОСАГО в России нужно иметь водителю автомобиля уже более 16 лет. Все это время система автострахования дорабатывается с учетом изменений в стране и мире. Причем происходит не только изменение тарифов, а меняются правила, условия страхования и порядок расчетов стоимости полиса. В 2020 году также запланированы изменения в ОСАГО. Они призваны упростить жизнь владельцев и водителей авто, но порадуют не всех.

Индивидуальные тарифы

Государство изначально регулирует стоимость автогражданки. Базовые ставки при этом в 2020 году собираются оставить неизменными, а для регулирования тарифов использовать поправочные коэффициенты.

В Госдуме активно рассматривают отмену региональных коэффициентов и выравнивание тарифов по всей стране. Одновременно планируется модернизировать систему бонус-малус. Эти изменения должны привести к тому, что аккуратные водители будут платить меньше, чем часто попадающие в аварии.

Пока же автовладельцы не в восторге от планируемого нововведения в автостраховании. Отмена региональных коэффициентов может привести к удорожанию полиса для многих водителей из-за не идеально работающей системы бонус-малус.

К счастью, соответствующая поправка Госдумой пока не принята, и продолжают действовать старые правила расчета тарифов. Если же средств на оплату полиса даже по текущим ценам не хватает, быстро получить их в долг можно в компании Деньга или других микрофинансовых организациях.

Единый полис КАСКО и ОСАГО

Еще одна инициатива заключается в объединении полисов по ОСАГО и КАСКО. Новый порядок оформления страховки должен заработать в 2020 году. При этом правила заключения договора предусматривают ряд особенностей:

новый полис не вводится, а данные о КАСКО будут записывать на оборотной стороне полиса ОСАГО;

для использования общего бланка срок действия обеих страховок должен совпадать;

страховая сумма по КАСКО, включенному в полис ОСАГО, должна равняться стоимости авто на дату заключения договора, а франшиза не должна превышать 20 %.

Предотвращение деятельности посредников-аферистов

Мошенников уже давно привлекала страховка автовладельцев. Нередко в роли аферистов выступают даже агенты легальных страховщиков. При оформлении электронного полиса они намеренно искажали данные о мощности двигателя автомобиля и прописке собственника. В результате стоимость полиса снижалась, а с автовладельца бралась оплата по полному тарифу, и ему выдавалась страховка с данными, измененными в графическом редакторе.

Страшное в этой схеме то, что водители, честно купившие полис, оказываются без страховой защиты. Доказать факт подмены данных агентом практически невозможно. РСА в 2020 году для исключения мошенничества со стороны посредников-аферистов намерено внедрить систему взаимодействия с базами данных государственных структур, а также запустить справочник всех моделей автомобилей. Нововведения должны исключить вероятность подмены данных автовладельца или машины.

Другие изменения

Другие изменения по ОСАГО касаются коэффициента бонус-малус. С 2020 года он обновляется ежегодно 1 апреля на основе статистики за предыдущий календарный год. Кроме того, теперь за водителем закрепляются все данные по КБМ. Даже в случае перерыва в вождении более 1 года он не потеряет скидки или надбавки.

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