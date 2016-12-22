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Продукция Омского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»

Главная Экономика
Омск
18:30 22 Декабря 2016
экономика, газпромнефть, нефть, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Три марки дизельного топлива производства Омского НПЗ (зимнее, летнее и сорта Е) удостоены золотых дипломов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Также в число лучших товаров страны вошло судовое маловязкое топливо, используемое для бункеровки морских и речных судов.

Всего в 2016 году наградами конкурса отмечены 8 видов продукции предприятия.

Топливо, производимое на омском заводе, соответствует экологическому стандарту «Евро-5» и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Содержание серы в нем не превышает 10 мг/кг.

Отметим, «Газпромнефть-ОНПЗ» входит в число победителей конкурса «Сто лучших товаров России» на протяжении 14 лет. Так, в прошлом году золотых дипломов были удостоены микросферический цеолитсодержащий бицеолитный катализатор и один из видов дизельного топлива, несколько наименований продукции были отмечены серебряными дипломами.

Отраслевое лидерство ОНПЗ и выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам, – результат непрерывного развития и масштабной модернизации завода, стартовавшей в 2008 году. В первый этап этих преобразований, который завершился в 2015-м, «Газпром нефть» инвестировала 100 млрд руб. Были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие полностью перейти на выпуск моторных топлив «Евро-5» и значительно повысить энергоэффективность и экологичность.

В настоящее время Омский НПЗ выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию, востребованную на рынке.

По материалам пресс-службы компании «Газпром нефть»

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