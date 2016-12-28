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Сибирское агентство новостей
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В Омской области создан нефтехимический кластер

Главная Экономика
Омск
13:04 28 Декабря 2016
общество, промышленность, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ № 4715 о внесении Нефтехимического промышленного кластера Омской области в федеральный реестр для возможности применения к нему мер стимулирования в сфере промышленности. Об этом сообщает пресс-служба омского минпрома.

Как уточняет портал «Омск здесь», для организационно-методического и информационного сопровождения кластера также создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.

Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Ее для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group.

Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.

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