В Омской области создан нефтехимический кластер

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ № 4715 о внесении Нефтехимического промышленного кластера Омской области в федеральный реестр для возможности применения к нему мер стимулирования в сфере промышленности. Об этом сообщает пресс-служба омского минпрома.

Как уточняет портал «Омск здесь», для организационно-методического и информационного сопровождения кластера также создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.

Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Ее для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group.

Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.