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Крупнейшие налогоплательщики Омска за 2016 год — Омский НПЗ и РЖД

Главная Экономика
Омск
17:44 7 Февраля 2017
общество, экономика, правительство, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление ФНС по Омской области назвало топ-10 налогоплательщиков в федеральный, областной и городской бюджеты за 2016 год.

Самые крупные омские предприятия и компании отправили в федеральный бюджет 23,1 млрд руб. В областной они перечислили 20 млрд руб., а в бюджет Омска — 709 млн руб.

В десятке крупнейших налогоплательщиков Омской области в городской бюджет оказались АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ОАО «Российские железные дороги», УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску, ПАО «СБЕРБАНК России», АО «Омский завод транспортного машиностроения», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации» и др.

Компания «Газпром нефть» направила в бюджеты Омской области почти 5 млрд рублей налоговых платежей. Это на 10% больше, чем в 2015 году. Налоги в казну региона отчисляют 28 дочерних обществ группы компаний. Крупнейшим налогоплательщиком из них является «Газпромнефть – Омский НПЗ», который в свою очередь увеличил налоговые отчисления на 15% по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что Омская область занимает 3-е место по объему налогов, перечисляемых в бюджеты после добывающих регионов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По совокупному объему налоговых отчислений в региональный бюджет и социальных инвестиций в 2016 году Омская область сохранила первое место среди всех 60 регионов деятельности «Газпром нефти».

По материалам пресс-службы регионального правительства

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