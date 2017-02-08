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Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

Главная Экономика
Омск
13:06 8 Февраля 2017
общение, работа, общество, экономия, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура запретила депутатам Омского городского совета трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников, сообщает пресс-служба ведомства.

Депутаты горсовета обладали достаточно широкими полномочиями в отношении своих помощников: по представлению депутата заключался трудовой договор с помощником, определялся размер оклада, учитывалось рабочее время, предоставлялся оплачиваемый отпуск.

«Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников депутата Омского городского совета составляет 39 тыс. руб. каждому депутату», — отмечают в прокуратуре. Финансирование идет за счет бюджетных средств.

Проверка показала, что более чем у десяти депутатов помощниками являлись близкие родственники. Например, у одного депутата единственным помощником был сын, у другого дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги.

Нормативный акт подписал мэр Омска. Документ вступил в силу.

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