Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

Прокуратура запретила депутатам Омского городского совета трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников, сообщает пресс-служба ведомства.

Депутаты горсовета обладали достаточно широкими полномочиями в отношении своих помощников: по представлению депутата заключался трудовой договор с помощником, определялся размер оклада, учитывалось рабочее время, предоставлялся оплачиваемый отпуск.

«Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников депутата Омского городского совета составляет 39 тыс. руб. каждому депутату», — отмечают в прокуратуре. Финансирование идет за счет бюджетных средств.

Проверка показала, что более чем у десяти депутатов помощниками являлись близкие родственники. Например, у одного депутата единственным помощником был сын, у другого — дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги.

Нормативный акт подписал мэр Омска. Документ вступил в силу.