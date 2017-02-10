Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2016 году увеличил долю выхода светлых нефтепродуктов

По итогам 2016 года «Газпромнефть-ОНПЗ» переработал 20,5 млн тонн нефтяного сырья, сохранив таким образом лидерство по объемам нефтепереработки в России. При этом доля выхода светлых нефтепродуктов — одного из ключевых показателей эффективности нефтепереработки — выросла в прошлом году до рекордного для ОНПЗ уровня — 70,92%.

В 2016 году Омский НПЗ до 1,5 млн тонн увеличил переработку газового конденсата. Расширение использования этого вида сырья, содержащего свыше 80% компонентов светлых нефтепродуктов, позволило заводу нарастить объемы производства моторных топлив.

По итогам прошлого года завод на 6,6% увеличил объем выпуска бензинов по сравнению с 2015 годом — до 4,7 млн тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,2% — до 6,5 млн тонн. Наибольший прирост — 9,6% — отмечен в выпуске зимнего и арктического топлива. Предприятие увеличило выпуск ароматических углеводородов на 5,6% — до 430 тысяч тонн. Ароматические углеводороды Омского НПЗ отличаются высокой чистотой (99,99%) и пользуются повышенным спросом химической промышленности для производства синтетических материалов и пластмасс.

В соответствии с запросами рынка осуществлялось гибкое планирование выпуска нефтепродуктов при реализации производственного плана. Так, в 2016 году Омский НПЗ на 9,9% — до 430 тысяч тонн — увеличил производство битумной продукции для строительства дорог, спрос на которую активно рос в прошлом году. Кроме того, предприятие на 4,6% увеличило производство кокса, востребованного алюминиевой промышленностью, — до 169,9 тысяч тонн.

Фото с сайта «Газпромнефть-ОНПЗ»

По материалам «Газпромнефть-ОНПЗ»