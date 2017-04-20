20 апреля
Омск
погода +11 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский НПЗ – традиционно в лидерах рейтинга налогоплательщиков

Главная Экономика
Омск
21:13 20 Апреля 2017
общество, налоги, бюджет
версия для печати Ico_print

Управление федеральной налоговой службы России по Омской области обновило списки десяти крупнейших налогоплательщиков региона в бюджеты всех уровней. Кардинальных изменений за первый квартал 2017 года не произошло.

По данным управления ФНС, за три месяца крупнейшие налогоплательщики региона направили в федеральный бюджет 11,3 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых ФНС России. Областной бюджет получил от них 4,4 млрд рублей, в том числе 165 млн рублей поступили в казну Омска.

Первое место по объему отчислений в федеральный бюджет и бюджет города Омска занимает Омский НПЗ. В «федеральном» топе представлено еще одно дочернее предприятие «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Восток» (нефтедобыча). А сама компания, наряду с ОНПЗ, вошла в десятку лидеров по платежам в региональную казну.

Отметим, в прошлом году 28 предприятий «Газпром нефти» направили в бюджет Омской области почти 5 млрд рублей налоговых платежей – это на 10% больше, чем в 2015 году. Крупнейшим налогоплательщиком из них является Омский НПЗ, который, в свою очередь, увеличил налоговые отчисления на 15% по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что Омская область занимает 3-е место по объему налогов, перечисляемых компанией в бюджеты регионов, после Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По совокупному объему налоговых отчислений в региональный бюджет и социальных инвестиций в 2016 году Омская область сохранила первое место среди всех 60 регионов деятельности «Газпром нефти».

По материалам компании «Газпромнефть»

Экономика / НОВОСТИ
Новости здесь

За четыре года долг Омска вырос на 2,5 млрд рублей

1 Марта 2017 г.
Главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета
Новости Омска: Омская область предложила Минэкономразвития оказывать господдержку социальным кластерам

Омская область предложила Минэкономразвития оказывать господдержку социальным кластерам

1 Марта 2017 г.
Это предложение было включено в резолюцию форума
Новости здесь

В Сочи завершился инвестиционный форум

1 Марта 2017 г.
Инвестфорум в Сочи — современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти
Новости Омска: Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2016 году увеличил долю выхода светлых нефтепродуктов

Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2016 году увеличил долю выхода светлых нефтепродуктов

10 Февраля 2017 г.
По итогам 2016 года «Газпромнефть-ОНПЗ» переработал 20,5 млн тонн нефтяного сырья
Новости Омска: Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

8 Февраля 2017 г.
Нормативный акт подписал мэр Омска
Новости Омска: Крупнейшие налогоплательщики Омска за 2016 год — Омский НПЗ и РЖД

Крупнейшие налогоплательщики Омска за 2016 год — Омский НПЗ и РЖД

7 Февраля 2017 г.
Компания «Газпром нефть» направила в бюджеты Омской области почти 5 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Первый заместитель мэра Омска выразил готовность возглавить город

Первый заместитель мэра Омска выразил готовность возглавить город

17 Апреля 2017 г.
В Горсовете голосование по кандидатуре мэра должно состояться 19 апреля
Новости Омска: Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля гранату

Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля гранату

20 Апреля 2017 г.
Пока не установлено, настоящий ли это боеприпас
Новости Омска: Отсутствие кандидатов на пост главы Омска назвали «рабочей ситуацией»

Отсутствие кандидатов на пост главы Омска назвали «рабочей ситуацией»

19 Апреля 2017 г.
Депутаты Омского горсовета должны были определить нового мэра 19 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.