Омский НПЗ – традиционно в лидерах рейтинга налогоплательщиков

Управление федеральной налоговой службы России по Омской области обновило списки десяти крупнейших налогоплательщиков региона в бюджеты всех уровней. Кардинальных изменений за первый квартал 2017 года не произошло.

По данным управления ФНС, за три месяца крупнейшие налогоплательщики региона направили в федеральный бюджет 11,3 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых ФНС России. Областной бюджет получил от них 4,4 млрд рублей, в том числе 165 млн рублей поступили в казну Омска.

Первое место по объему отчислений в федеральный бюджет и бюджет города Омска занимает Омский НПЗ. В «федеральном» топе представлено еще одно дочернее предприятие «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Восток» (нефтедобыча). А сама компания, наряду с ОНПЗ, вошла в десятку лидеров по платежам в региональную казну.

Отметим, в прошлом году 28 предприятий «Газпром нефти» направили в бюджет Омской области почти 5 млрд рублей налоговых платежей – это на 10% больше, чем в 2015 году. Крупнейшим налогоплательщиком из них является Омский НПЗ, который, в свою очередь, увеличил налоговые отчисления на 15% по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что Омская область занимает 3-е место по объему налогов, перечисляемых компанией в бюджеты регионов, после Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По совокупному объему налоговых отчислений в региональный бюджет и социальных инвестиций в 2016 году Омская область сохранила первое место среди всех 60 регионов деятельности «Газпром нефти».

По материалам компании «Газпромнефть»