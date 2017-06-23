«Иртышское пароходство» заключило сделки на перевозку грузов в 2017 году

Омское «Иртышское пароходство» (ИРП) сообщило о заключении ряда сделок, которые должны быть реализованы в 2017 году. Компания планирует заработать на них в общей сложности 370,15 млн руб.

По данным ИРП, крупнейшей из этих сделок является перевозка из Омска нефтепродуктов для АО «Хатангский морской торговый порт». Она также предполагает перевалку этих нефтепродуктов на морские танкеры, стоящие в Обской губе на рейде в районе Мыса Трехбугорный. Сумма сделки – 168,64 млн руб.

ИРП также доставит в Ямало-Ненецкий автономный округ авиационное топливо для ООО «Авиационная компания «Ямал» и выполнит заказ ТК «ПетроТрейд». Кроме того, пароходство предоставит по договору фрахта свои теплоходы во временное пользование ханты-мансийскому АО «Северречфлот», которое занимается перевозкой пассажиров и грузов в Тюменской области.

В 2016 году ИРП перевезло 752,1 тыс. т грузов, превысив результат 2015 года примерно на 93%, следует из годового отчета компании. По данным об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года, зарегистрированному в Москве АО «Обь-Иртышское речное пароходство» принадлежит 39,21% обыкновенных акций ОАО ИРП. Еще 29,94% у ООО «Обь-Иртышская логистическая компания», 18,88% – у ООО «Сергинский речной порт», 4,47% – у Ильдара Мухутдинова.

Фото с портала Иртышского пароходства