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Мясокомбинат «Пушкинский» в Омской области возобновил работу в штатном режиме

Главная Экономика
Омск
11:52 25 Августа 2017
животные, болезнь, здоровье, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мясокомбинат «Пушкинский», входящий в состав ГК «Титан», возобновил работу в штатном режиме. Накануне его работа из-за угрозы АЧС была приостановлена на несколько часов, сообщает портал «Омск здесь». Предприятие находится на Красноярском тракте неподалеку от исправительной колонии №8, где был зафиксирован очаг африканской чумы.

В пресс-службе ГК «Титан» уточнили, что  августа из-за выявления вируса африканской чумы свиней на территории исправительной колонии № 8 указом губернатора Омской области были установлены ограничительные мероприятия по АЧС на территории эпизоотического очага и в угрожаемых зонах. В такой карантинной зоне находится мясокомбинат «Пушкинский».

«В качестве превентивной меры работа предприятия была приостановлена на несколько часов. Так как у предприятия максимально высокий уровень биозащиты (компартмент), в настоящее время работа ведётся в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день очаги АЧС зафиксированы в 11 районах Омской области и трех районах областного центра (27 очагов). У населения отчуждено более 12,7 тыс. голов свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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