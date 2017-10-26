В Омской области впервые за 12 лет принимают профицитный бюджет

На заседании правительства Омской области впервые были рассмотрены параметры бюджета региона на 2018 год. Доходы региона составят 71,1 млрд руб., расходы — 71 млрд руб., профицит — 157 млн руб., сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на министра финансов Вадим Чеченко.

По словам министра, впервые за последние 12 лет проект бюджета принимается с профицитом — из-за участия региона в федеральной программе реструктуризации долгов.

«В ближайшие две недели мы ожидаем распределения дотации на частичную компенсацию расходов по повышению оплаты труда на уровне не ниже текущего года», — подчеркнул Вадим Чеченко, что цифры не окончательные.

По его словам, подана заявка на сумму 4,4 млрд рублей. А всего между регионами поделят 80 млрд рублей.

«Нам в понедельник предстоит большая баталия в минфине как раз на эту тему, — отметил врио губернатора Омской области Александр Бурков. — Таким образом, коллеги, у нас надежда есть и на более высокие показатели бюджета по отношению к 2017 году».

Основную часть доходов в бюджет принесут налоговые и неналоговые поступления — 58,9 млрд руб. Из них НДФЛ рассчитывают собрать в размере 18,2 млрд руб., имущественные налоги — 7,4 млрд руб. Снизятся поступления от акцизов на 11,8 % — до 12,7 млрд руб. Безвозмездные поступления составят 12,2 млрд руб.

Расходы на зарплату составят 27,4 млрд руб., на социальную поддержку — 12 млрд руб., на страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования — 9,9 млрд руб., на здравоохранение — 4,8 млрд руб., образование — 17,3 млрд руб., культуру — 1,6 млрд руб. Бюджет дорожного фонда на следующий год составит 4,9 млрд руб., на сельское хозяйство планируется направить 1,6 млрд руб., на финансовую поддержку муниципальным образованиям — 6,5 млрд руб., на обслуживание госдолга — 2 млрд руб.