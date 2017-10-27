Прожиточный минимум омских пенсионеров повысили на 263 рубля

Заксобрание Омской области приняло закон об увеличении в следующем году прожиточного минимума пенсионера, поддержав инициативу врио губернатора Александра Буркова, сообщает региональное правительство. Согласно документу, с 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионера повышается на 3,2% — с 8 217 до 8 480 рублей.

Последний раз прожиточный минимум пенсионеров повышали в январе 2016 года — тогда он увеличился на 1831 рубль.

Минимальный доход неработающего пенсионера, в который помимо пенсии входит и денежный эквивалент льгот, не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера. В случае, если доход ниже, Пенсионный фонд делает доплату из федерального бюджета.

Количество омских пенсионеров, которым будут делать доплату, станет известно после индексации пенсий, которая в 2018 году впервые пройдет 1 января. Портал «Омск здесь» со ссылкой на министра труда региона Владимира Куприянова сообщает, что на доплату смогут рассчитывать около 74 тысяч граждан в Омской области.

При этом социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 4,1% и составят более 9 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда России, распространенном в четверг.