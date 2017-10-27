27 октября
Омск
погода 0 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Прожиточный минимум омских пенсионеров повысили на 263 рубля

Главная Экономика
Омск
07:39 27 Октября 2017
общество, экономика, пенсия, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Заксобрание Омской области приняло закон об увеличении в следующем году прожиточного минимума пенсионера, поддержав инициативу врио губернатора Александра Буркова, сообщает региональное правительство. Согласно документу, с 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионера повышается на 3,2% — с 8 217 до 8 480 рублей.

Последний раз прожиточный минимум пенсионеров повышали в январе 2016 года — тогда он увеличился на 1831 рубль.

Минимальный доход неработающего пенсионера, в который помимо пенсии входит и денежный эквивалент льгот, не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера. В случае, если доход ниже, Пенсионный фонд делает доплату из федерального бюджета.

Количество омских пенсионеров, которым будут делать доплату, станет известно после индексации пенсий, которая в 2018 году впервые пройдет 1 января. Портал «Омск здесь» со ссылкой на министра труда региона Владимира Куприянова сообщает, что на доплату смогут рассчитывать около 74 тысяч граждан в Омской области.

При этом социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 4,1% и составят более 9 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда России, распространенном в четверг.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омской области впервые за 12 лет принимают профицитный бюджет

В Омской области впервые за 12 лет принимают профицитный бюджет

26 Октября 2017 г.
Основную часть доходов в бюджет принесут налоговые и неналоговые поступления
Новости Омска: С начала эпидемии чумы в Омской области уничтожено 20 тыс. свиней

С начала эпидемии чумы в Омской области уничтожено 20 тыс. свиней

24 Октября 2017 г.
Компенсация владельцам животных составила почти 100 млн рублей
Новости Омска: Компания «СБК Альянс» приобрела недвижимость омского «Мостовика»

Компания «СБК Альянс» приобрела недвижимость омского «Мостовика»

24 Октября 2017 г.
За два лота структура Сбербанка РФ предложила 814 млн рублей
Новости Омска: Правительство Омской области теряет связь с ГЛОНАСС

Правительство Омской области теряет связь с ГЛОНАСС

23 Октября 2017 г.
Чиновники избавляются от акций навигационно-информационного центра
Новости Омска: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в банке «Сибэс»

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в банке «Сибэс»

19 Октября 2017 г.
Лицензия у омского банка отозвана 28 апреля 2017 года
Новости Омска: Ущерб от африканской чумы свиней в Омской области оценили в 150 млн рублей

Ущерб от африканской чумы свиней в Омской области оценили в 150 млн рублей

18 Октября 2017 г.
Александр Бурков поручил минсельхозу проработать вопрос по авансированию покупки скота
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Свердловский депутат занял место Александра Буркова в Госдуме

Свердловский депутат занял место Александра Буркова в Госдуме

26 Октября 2017 г.
Теперь Центризбирком должен утвердить решение партии
Новости Омска: Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

26 Октября 2017 г.
Прокуратура внесла представление в адрес директора интерната
Новости Омска: Уволенные сибирские губернаторы соберутся у Владимира Путина

Уволенные сибирские губернаторы соберутся у Владимира Путина

24 Октября 2017 г.
Путин на встрече выразит уважение ушедшим руководителям
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.