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Омскую «Фабрику новационных конфет» требуют признать банкротом

Главная Экономика
Омск
10:31 2 Ноября 2017
суд, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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«Фабрику новационных конфет» потребовали признать банкротом за долг в 2,4 млн рублей. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Омской области от индивидуального предпринимателя Людмилы Иванюк, сообщает портал «Омск здесь».

Кондитерская фабрика аффилирована с компанией «Сладуница».

По информации издания, в июне 2017 года омский арбитраж постановил взыскать 2,4 млн рублей с фабрики в пользу Иванюк. Суд установил, что до 1 августа 2016 года предприятие должно было вернуть деньги бизнесмену Станиславу Пилатову, выступившему кредитором. 1 февраля 2017 года он передал право требовать долг Людмиле Иванюк.

«Поскольку ответчик обязательства по возврату не исполнил, суд полагает исковые требования законными и обоснованными», — резюмировал арбитраж.

Заявление о признании банкротом фабрики к производству пока не принято.

ООО «Фабрика новационных конфет» зарегистрировано в 2010 году. Директором и учредителем компании является Лариса Янова. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставной капитал — 25 тыс. рублей. Численность персонала — 880 человек. На сайте предприятия указывается, что на фабрике производят конфеты Air, Vita и Multi-Milk, не содержащие красителей и ароматизаторов. Продукция распространяется в регионах РФ, а также в Айзербаджане, Монголии, Киргизии, Казахстане и Германии.

Фото: pixabay.com

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