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Глава Омской области предложил Казахстану трансграничный кластер

Главная Экономика
Омск
11:39 10 Ноября 2017
экономика, международный, инвестиции, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Омской области Александр Бурков выступил за создание трансграничного кластера региона с Казахстаном, который позволит расширить товарооборот, увеличить занятость в приграничных зонах и запустить совместные инвестиционные проекты. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Нужно сегодня говорить о создании трансграничных кластеров. Это процесс кооперации — инвестиционной, научно- производственной и образовательной. Нам есть, что предложить, есть что показать. В Омской области сегодня действует два кластера: нефтехимический и агробиотехнологический. Исходя из опыта этой экономической модели, мы можем предложить Казахстану создание трансграничного кластера», — цитирует пресс-служба правительства Омской области Буркова.

По его словам, это позволит объединить омский опыт кластерной работы с капиталом и инвестициями Казахстана.

Казахстанские наработки в сфере агротехнологий и нефтехимии оцениваются не меньше чем в 250 млн долларов, отмечает портал «Омск здесь».

«Мы можем сделать совместные общие проекты, которые приведут к увеличению занятости на приграничных территориях и к созданию более высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью», — считает глава Омской области.

В правительстве региона резюмировали, что для создания трансграничных кластеров между Омской областью и Казахстаном, которые объединяет 265-километровая граница, существуют объективные предпосылки.

Фото: «Омск здесь»

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