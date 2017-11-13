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Вице-мэр Омска пожаловалась на низкую зарплату чиновников

Главная Экономика
Омск
06:50 13 Ноября 2017
общество, зарплата, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
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Вице-мэр Омска Инна Парыгина рассказала о низких зарплатах чиновников. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно, — это, знаете, не каждый потянет», — сказала Парыгина на публичных слушаниях по проекту муниципального бюджета.

Инна Парыгина с 2012 года по настоящее время занимает должность заместителя мэра города Омска, а также директора департамента финансов и контроля администрации города.

Согласно официальной декларации, доходы Парыгиной в 2016 году составили 3,86 млн рублей (примерно соответствует ежемесячной зарплате в 321 тысячу рублей). Также Парыгина совместно с мужем владеет квартирой, домом и двумя земельными участками.

По данным информагентства «Омск-информ», два года назад Парыгина стала фигуранткой дела о подделке документа и мошенничестве в особо крупном размере — в 2009 году она получила беспроцентную ссуду на 1,5 млн рублей на покупку квартиры, хотя уровень доходов всех членов ее семьи превышал необходимый для субсидии. В июне 2016 года дело было закрыто по нереабилитирующему основанию после ходатайства Парыгиной об истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Фото: кадр из программы «Обратная связь» на YouTube

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