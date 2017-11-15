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В Омске обсуждают отмену налоговых льгот для строителей отелей

Главная Экономика
Омск
12:13 15 Ноября 2017
налоги, строительство, министерство, финансов
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На заседании правительства Омской области врио губернатора Александр Бурков поднял тему отсутствия в городе гостиниц высокого уровня, а также недостаточного количества номерного фонда.

В регионе действуют налоговые преференции для организаций, которые предоставляют гостиничные услуги. По мнению министра экономики Оксаны Фадиной, эта налоговая льгота является «невостребованной».

«Мы должны внести распоряжение об отмене этих налоговых льгот. (…) Новых проектов по гостиницам, где бы создали больше 150 номеров, реализовано не было», — пояснила Фадина.

Александр Бурков посчитал, что в Омске по факту нет гостиниц выше трех звезд.

«По уровню услуг многие наши гостиницы отстают. И я считаю, эту норму нужно сохранять. Позицию Минфина я понимаю, но нам по факту негде будет селить людей, когда мы проведем международный форум в Омске. Вот в Челябинске проводили — два президента приезжали и несколько десятков — и участники форума за двое суток начали собираться, встречаться с предприятиями. А у нас гостиницы такого уровня, что негде поселить даже президента! Сегодня льготы убирать нельзя», — цитирует портал «Омск здесь» главу региона.

Как отметили на заседании, из-за отсутствия мест и качественных отелей на 300-летие Омска не смогли приехать некоторые делегации.

«Мы еще раз обсудим этот вопрос с представителями города, надо будет детально рассчитать потребность по номерам. Необходимо думать на пять лет вперед. Экономика дышит, и это вопрос развития внутреннего туризма», — резюмировал Александр Бурков.

Минэкономики на этой неделе поручено встретиться с руководителями профильных ведомства, депутатами и инвесторами и прийти к решению.

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