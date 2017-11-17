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В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС

Главная Экономика
Омск
13:24 17 Ноября 2017
эпидемия, чс, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Врио губернатора Омской области подписал указ о снятии в регионе режима чрезвычайной ситуации, введенного летом из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

«Сейчас готовятся документы для проведения компенсационных выплат гражданам за отчужденное поголовье в последнем очаге – деревне Миролюбовка Москаленского района, — которые будут предоставлены в первых числах декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.

На селекторном совещании регионального минсельхозпрода его глава Максим Чекусов предупредил глав муниципальных районов и руководителей сельхозуправлений, что проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов и убойных пунктов будут продолжены.

«Это может быть временное затишье, связанное с наступлением зимы. Мы стараемся достучаться до каждого хозяйства, чтобы предпринимали все меры предосторожности», — рассказал министр.

Чекусов рассказал, что региональный бюджет на ликвидацию последствий АЧС потратил не менее 230 млн рублей.

«Сюда входят и компенсации владельцам животных, выплаты затрат муниципалитетов, закупки для ветеринаров дополнительных препаратов», — объяснил Чекусов.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района.  АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. Для человека заболевание опасности не представляет.

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