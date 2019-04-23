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В Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

Главная Экономика
Омск
18:37 23 Апреля 2019
омск, форум, россия, казахстан
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XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в ноябре в г. Омске. Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития РФ и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда Росконгресс.

«Проведение межрегиональных мероприятий дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики как России, так и Казахстана. Кроме того, они позволяют активно продвигать интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического сообщества. Считаю, что у межрегиональных форумов сегодня большой потенциал, который нужно и важно использовать для развития международных межрегиональных связей», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Омская область уже начала активную подготовку к проведению на своей территории Форума сотрудничества России и Казахстана. Создана рабочая группа, реализуется комплекс мер по подготовке городской инфраструктуры, проведен осмотр потенциальных площадок проведения мероприятия», – комментирует губернатор Омской области Александр Бурков.

В 2018 году Форум проходил на территории Казахстана, в городе Петропавловске. В его работе приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин и бывший Президент Казахстана Н. Назарбаев. Всего на Форум приехали более 500 делегатов, в том числе 250 представителей российских министерств и ведомств, делегации из 22 субъектов Российской Федерации, включая 14 глав регионов, а также руководители крупных компаний.

Справочно:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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