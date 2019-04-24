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Группа «Каскат» готовит проект железнодорожной ветки из Омска в Казахстан

Главная Экономика
Омск
17:33 24 Апреля 2019
железные дороги, проект, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа компаний «Каскат» оценила проект строительства ветки Иртышское – Кзыл-Ту в 22 млрд руб. Ветка должна восстановить прямое железнодорожное сообщение между Омской областью и Северо-Казахстанской областью Казахстана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сумма была оглашена в ходе совещания в правительстве Омской области, на котором обсуждались перспективы проекта.

«По итогам совещания инвестору предложено представить технико-экономическое обоснование проекта строительства нового железнодорожного пути», - сообщили в региональном правительстве.

Предполагается, что инвестпроект будет представлен президентам России и Казахстана в ходе традиционного форума межрегионального сотрудничества двух стран. В этом году он состоится в ноябре в Омске.

Железнодорожный путь Иртышское – Кзыл-Ту протяженностью более 167 км уже действовал ранее, но постепенно здесь прекратили пассажирское и грузовое движение. По данным омского правительства, в его восстановлении заинтересованы, в первую очередь, казахстанские компании, ведущие торговлю с Россией. Ветка значительно сократит срок доставки грузов из Северо-Казахстанской области в Омск.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ноябре 2018 года соучредитель омского ООО «Группа компаний Каскат» Талгат Куттугожинов дал интервью телекомпании «Астана». Тогда он заявил, что готов инвестировать в восстановление железнодорожной ветки, связывающей Омск с казахстанским курортом Боровое.

Фото: портал правительства Омской области

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