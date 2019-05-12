Омск снова получит московские трамваи

Московские власти пополнят трамвайный парк Омска. О планах передачи электротранспорта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

10 вагонов модели 71-619А поступят на баланс омского МП «Электрический транспорт» в 2020 году. О достижении соответствующей договоренности с руководством профильного департамента Москвы сообщили в мэрии сибирского города.

В настоящее время в Омске действует шесть трамвайных маршрутов. На них работает 65 трамваев, причем пять из них – московские. Столица передала эти вагоны городу в 2016 году. Их до сих пор можно отличить по бело-голубой расцветке. В мэрии Омска объясняют целесообразность использования списанных московских трамваев длинным сроком службы омских вагонов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, вторая жизнь московских трамваев в Сибири – это устоявшаяся практика. Так, в марте 2019 года стало известно о том, что Томску будут переданы 10 трамвайных вагонов, списанных «Мосгортрансом». В конце апреля власти Кузбасса объявили о том, что Москва безвозмездно отправит региону 30 трамваев из московского депо.

Фото: сайт ГУП «Мосгортранс»