Промышленным городам Сибири и Урала придется снижать выбросы в атмосферу

В России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Его цель – снижение объема выбросов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Правительство РФ одобрило законопроект «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Документ внесен в Госдуму РФ.

В эксперименте примут участие 12 крупных промышленных городов. В их числе несколько сибирских: Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Кроме того, в список внесена Чита – единственный город от Дальневосточного федерального округа. На Урале в эксперименте примут участие Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск.

«Правительством РФ для этих городов утверждены комплексные планы по снижению выбросов. Росприроднадзором будут проведены сводные расчеты загрязнения воздуха, на основании которых будет применен механизм квотирования. Это мера должна обеспечить снижение загрязнения воздуха в указанных городах на 20% к 2025 году, как это установлено майским Указом Президента России», - сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По данным ведомства, промпредприятия этих городов должны будут обеспечить снижение выбросов. Если это невозможно в установленные сроки, им придется выполнить компенсационные мероприятия. Их перечень будут утверждать региональные власти.

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