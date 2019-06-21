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Определен подрядчик для консервации станции омского метро

Главная Экономика
Омск
11:32 21 Июня 2019
метро, аукцион, работы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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ООО «Премиум» займется консервацией станции «Заречная» недостроенного омского метрополитена. Об итогах состоявшихся торгов на право проведения этих работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость работ составит 2,2 млн руб. – почти на 0,7 млн руб. меньше максимальной цены контракта, отмечает служба информации «Радио Сибирь». В торгах также приняло участие ООО «Олимп».

Подрядчику предстоит демонтировать сети и покрытие дороги, убрать мешающие конструкции, а также вывезти мусор на площади 4 га. Консервация должна быть проведена таким образом, чтобы при возобновлении строительства метро, «Заречная» находилась в хорошем состоянии.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2019 года.

В начале июня стало известно о том, что АО «Челябметрострой» выиграло аукцион на право консервации станции «Библиотека им. Пушкина». Правительство Омской области намерено законсервировать метрополитен в 2019-2020 годы. Работы оцениваются в 2,9 млрд руб.

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