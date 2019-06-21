Определен подрядчик для консервации станции омского метро

ООО «Премиум» займется консервацией станции «Заречная» недостроенного омского метрополитена. Об итогах состоявшихся торгов на право проведения этих работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость работ составит 2,2 млн руб. – почти на 0,7 млн руб. меньше максимальной цены контракта, отмечает служба информации «Радио Сибирь». В торгах также приняло участие ООО «Олимп».

Подрядчику предстоит демонтировать сети и покрытие дороги, убрать мешающие конструкции, а также вывезти мусор на площади 4 га. Консервация должна быть проведена таким образом, чтобы при возобновлении строительства метро, «Заречная» находилась в хорошем состоянии.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2019 года.

В начале июня стало известно о том, что АО «Челябметрострой» выиграло аукцион на право консервации станции «Библиотека им. Пушкина». Правительство Омской области намерено законсервировать метрополитен в 2019-2020 годы. Работы оцениваются в 2,9 млрд руб.