«Газпром межрегионгаз Омск» сокращает подачу газа в Исилькуль

Подача газа в самый западный город Сибирского федерального округа – Исилькуль – сокращается. О выполнении решения арбитражного суда проинформировало ООО «Газпром межрегионгаз Омск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подача газа будет прекращена с 25 июня. Эта мера коснется жилых домов, расположенных на ул. Ноябрьской, Новоселов, Механизаторов и Зои Макаровой. Основанием для такого решения в компании называют ненадлежащую эксплуатацию распределительного газопровода.

«Собственник распределительного газопровода – ООО «Исилькуль-Блокстрой» – обратился в суд с исковым заявлением обязать компанию «Газпром межрегионгаз Омск» прекратить подачу газа по распределительному газопроводу, т. к. не имеет финансовой возможности его содержать и надлежащим образом обслуживать», - пояснили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

По данным разбирательства, решение по иску арбитражный суд Омской области вынес в середине мая этого года.

«Действиями по обращению в суд с иском истец фактически причиняет вред гражданам…, обрекая их на дополнительные финансовые траты по организации отопления и газоснабжения для пищеприготовления в своих квартирах», - говорилось, в частности, в решении суда.

Население Исилькуля составляет около 23 тыс. человек.

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