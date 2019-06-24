24 июня
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Газпром межрегионгаз Омск» сокращает подачу газа в Исилькуль

Главная Экономика
Омск
11:48 24 Июня 2019
газ, решение, подача
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Подача газа в самый западный город Сибирского федерального округа – Исилькуль – сокращается. О выполнении решения арбитражного суда проинформировало ООО «Газпром межрегионгаз Омск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подача газа будет прекращена с 25 июня. Эта мера коснется жилых домов, расположенных на ул. Ноябрьской, Новоселов, Механизаторов и Зои Макаровой. Основанием для такого решения в компании называют ненадлежащую эксплуатацию распределительного газопровода.

«Собственник распределительного газопровода – ООО «Исилькуль-Блокстрой» – обратился в суд с исковым заявлением обязать компанию «Газпром межрегионгаз Омск» прекратить подачу газа по распределительному газопроводу, т. к. не имеет финансовой возможности его содержать и надлежащим образом обслуживать», - пояснили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

По данным разбирательства, решение по иску арбитражный суд Омской области вынес в середине мая этого года.

«Действиями по обращению в суд с иском истец фактически причиняет вред гражданам…, обрекая их на дополнительные финансовые траты по организации отопления и газоснабжения для пищеприготовления в своих квартирах», - говорилось, в частности, в решении суда.

Население Исилькуля составляет около 23 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Определен подрядчик для консервации станции омского метро

Определен подрядчик для консервации станции омского метро

21 Июня 2019 г.
Компания «Премиум» выполнит работы на станции «Заречная» за 2,2 млн рублей
Новости Омска: Промышленным городам Сибири и Урала придется снижать выбросы в атмосферу

Промышленным городам Сибири и Урала придется снижать выбросы в атмосферу

26 Мая 2019 г.
Законопроект о проведении эксперимента правительство РФ направило в парламент
Новости Омска: Омское метро законсервируют подешевле

Омское метро законсервируют подешевле

23 Мая 2019 г.
На одном из участков решили воспользоваться «мокрым» способом
Новости Омска: Омск снова получит московские трамваи

Омск снова получит московские трамваи

12 Мая 2019 г.
10 вагонов должны быть поставлены в 2020 году
Новости Омска: Группа «Каскат» готовит проект железнодорожной ветки из Омска в Казахстан

Группа «Каскат» готовит проект железнодорожной ветки из Омска в Казахстан

24 Апреля 2019 г.
Потенциальный инвестор оценивает его в 22 млрд рублей
Новости Омска: В Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

В Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

23 Апреля 2019 г.
У межрегиональных форумов большой потенциал, который важно использовать для развития связей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омское метро решили лучше охранять от диггеров

Омское метро решили лучше охранять от диггеров

19 Июня 2019 г.
Они прошли на лодке по затопленному тоннелю
Новости Омска: Президент пообещал проверить обоснованность тарифов на вывоз мусора в Омске

Президент пообещал проверить обоснованность тарифов на вывоз мусора в Омске

20 Июня 2019 г.
Вопрос по «прямой линии» поступил от жителя района Старого Кировска
Новости Омска: В омский вуз возвращаются бюджетные места

В омский вуз возвращаются бюджетные места

21 Июня 2019 г.
Они будут восстановлены на двух факультетах ОмГУ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356