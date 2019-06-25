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Новую омскую ледовую арену построят за 10 млрд рублей

Главная Экономика
Омск
09:58 25 Июня 2019
строительство, арена, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство новой ледовой арены в Омске обойдется в 10 млрд руб. О параметрах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

План строительства стал предметом обсуждения на аппаратном совещании в правительстве региона. В ходе него губернатор Александр Бурков рассказал об итогах переговоров с «Газпром нефтью».

«По итогам переговоров достигнута договоренность о строительстве ледовой арены в рамках концессии… Федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет «Газпром нефть». Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой», - приводит слова главы региона официальный портал правительства Омской области.

Судя по сообщению, речь идет о строительстве новой арены, а не о реконструкции разрушающегося комплекса «Арена Омск». Предполагается, что в новом ледовом дворце спорта (ЛДС) пройдет часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Напомним, основная часть первенства должна пройти в Новосибирске, где также будет построен ЛДС. Но его возведение обойдется дешевле. Московское ООО «ЭлинАльфа» выиграло аукцион на право строительства с ценой контракта 5,76 млрд руб.

Фото: официальный портал правительства Омской области

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