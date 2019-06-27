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У «мусорной» реформы в Сибири пока не видно результата

Главная Экономика
Омск
16:49 27 Июня 2019
мусор, реформа, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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«Мусорная» реформа пока не привела к принципиальным изменениям к лучшему в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К такому выводу пришел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свою оценку сибирский полпред президента высказал сегодня в ходе проведенного им окружного совещания. По его данным, население в разных регионах жалуется на несвоевременный вывоз мусора, недостаточное количество контейнеров и т. д.

«Несмотря на рост тарифа, качественных изменений пока не произошло», - сказал Сергей Меняйло.

Напомним, реформа обращения с ТКО стартовала 1 января 2019 года. Но в целом ряде субъектов федерации действие некоторых ее положений было отложено на разный срок. Продолжается и дискуссия в регионах и относительно величины тарифа.

«Территориальная схема Омской области предусматривает деятельность на территории региона одного оператора - ООО «Магнит», который осуществляет эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Однако деятельность комплекса не соответствует критериям в связи с отсутствием мощности сортировочных линий», - высказал, в частности, претензию к работе одной из компаний в ходе совещания заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов (цитата по ТАСС).

Фото: сайт ООО «ЭкоАльянс»

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