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Омичам пообещали снижение «мусорного» тарифа

Главная Экономика
Омск
13:09 4 Июля 2019
фас, тарифы, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Тарифы на обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области будут значительно снижены. В тарифообразование вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размер омских тарифов упомянул глава ФАС Игорь Артемьев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами российского правительства. Оно состоялось вчера. Как сообщил Игорь Артемьев, ведомство провело проверку тарифообразования по всей России.

«Есть вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на «Прямой линии», в частности, в Омской области, когда соответствующий тариф завышен более чем в два раза. И логистическая составляющая там определена более чем в 90 процентов», - отметил он.

По словам главы ФАС, в Омской области служба выдала предписания, которое должно быть исполнено в ближайшие дни. В результате, «тариф будет снижен практически в два раза».

Как писали Sibnovosti.ru, в ходе «прямой линии» с президентом РФ 20 июня житель частного сектора Омска Роман Дмитриев сообщил, что размер платежа за май по сравнению с апрельским увеличился для его семьи вдвое – до 266 руб.

«Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», - отреагировал на вопрос глава государства.

Региональным оператором по обращению с ТКО в Омской области является ООО «Магнит». 2 июля компания сообщила о том, что ее исполнительный директор Александр Чернов подписал приказ об исключении из структуры единого тарифа на услуги регоператора расходов на обработку до запуска мусоросортировочного завода.

«Уже в июле омичам придут квитанции в которых оплата коммунальной услуги «обращение с ТКО» будет начислена по скорректированному тарифу. За предыдущие месяцы населению также будет сделан перерасчет», - заявил он.

По данным «Магнита», до запуска мусоросортировочного завода в эксплуатацию жители многоквартирных домов в Омске за одного человека будут платить 122,63 руб. в месяц, в частном секторе – 128,37 руб.

Фото: сайт ООО «Магнит»

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