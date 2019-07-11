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Долгострои «Омскгражданпроекта» оценены в 122,7 млн рублей

Главная Экономика
Омск
18:09 11 Июля 2019
строительство, дом, аренда
Автор: Sibnovosti.ru
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Два многоэтажных жилых дома в Омске, которые так и не смогло достроить АО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», оценены в 122,7 млн руб. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оценка была проведена в ходе банкротства АО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект» фирмой «Центр финансового консалтинга и оценки». В соответствующем отчете указано два долгостроя в районе начала ул. 70 лет Октября в Кировском округе. Это в проекте 16- и 18-этажные жилые дома с помещениями для детсадов на первых этажах. В лот также включено право «Омскгражданпроекта» на субаренду участков, которые занимают эти объекты. Участки еще в 2006 году мэрия Омска передала в аренду городской ассоциации общественной организацией инвалидов и ветеранов боевых действий.

«Омскгражданпроект» был основан в 1935 году. Институт является разработчиком генплана и правил землепользования и застройки в Омске. На его счету проекты многих знаковых зданий и комплексов как в Омске, так и в других городах России. Например, Театра оперы и балета во Владивостоке, спортивных центров в Архангельске и Калуге и др. В феврале 2019 года в АО ввели процедуру внешнего управления сроком на полтора года.

По данным издания «Коммерческие вести», в начале июня 2019 года внешний управляющий «Омскгражданпроекта» Вячеслав Алексин подписал с ООО «Сибгазстройдеталь Инвест» соглашение, по которому компания достроит дом по ул. 70 лет Октября. Между тем, на 22 июля 2019 года назначено собрание кредиторов АО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», которое рассмотрит вопрос об отстранении господина Алексина. Инициатором созыва стала группа кредиторов с общим объемом требований более 55 млн руб.

Фото: отчет ООО «Центр финансового консалтинга и оценки» об оценке имущества АО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»

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