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Омские предприятия вышли в финал конкурса «100 лучших товаров России»

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Омск
13:53 16 Июля 2019
омск, предприятие, конкурс, бизнес
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В список лучших попали 29 предприятий из Омской области. В их число входят «Газпром нефть – ОНПЗ», радиозавод имени А.С. Попова, ОмПО «Иртыш».

По данным областного правительства, региональная комиссия по качеству Омской области признала победителями областного этапа 48 видов товаров и услуг, предложенных этими предприятиями, передает «Радио Сибирь».

Эксперты дали победителям высокую оценку по нескольким критериям, в числе которых: качество, безопасность, привлекательность для покупателя, спрос на рынке, условия производства, наличие сертификатов по экоменеджменту.

Итоги федерального конкурса будут подведены в ноябре.

Фото с сайта ok.ru

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