Омские предприятия вышли в финал конкурса «100 лучших товаров России»

В список лучших попали 29 предприятий из Омской области. В их число входят «Газпром нефть – ОНПЗ», радиозавод имени А.С. Попова, ОмПО «Иртыш».

По данным областного правительства, региональная комиссия по качеству Омской области признала победителями областного этапа 48 видов товаров и услуг, предложенных этими предприятиями, передает «Радио Сибирь».

Эксперты дали победителям высокую оценку по нескольким критериям, в числе которых: качество, безопасность, привлекательность для покупателя, спрос на рынке, условия производства, наличие сертификатов по экоменеджменту.

Итоги федерального конкурса будут подведены в ноябре.

Фото с сайта ok.ru