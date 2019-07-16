Омского «мусорного» регоператора обязали пересчитать плату за апрель

Единственный в Омской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Магнит» должен пересчитать плату потребителей его услуг за апрель. Соответствующее предписание выдала Госжилинспекция по требованию облпрокуратуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о необходимости перерасчета распространила прокуратура региона. По ее данным, ООО «Магнит» своевременно не скорректировало плату за апрель, несмотря на то, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области своим приказом от 19 апреля 2019 года уменьшила нормативы накопления.

В сообщении надзорного ведомства не уточняется, какой должна быть плата потребителей услуг «Магнита» за апрель.

Единый тариф на услуги регоператора был установлен 20 марта 2019 года. Для жителей Омска – 133,21 руб. за каждого прописанного. В начале июня «Магнит» проинформировал омичей, что своим апрельским решением РЭК снизила объем накопления ТКО с 25,55 кг на одного проживающего в месяц до 24,41 кг. В связи с этим плата с мая была снижена до 127,25 руб. с человека. Кроме того, регоператор пообещал сделать перерасчет за 29 и 30 апреля.

В начале июля новый исполнительный директор «Магнита» Александр Чернов подписал приказ об исключении из структуры единого тарифа расходов на обработку до момента запуска мусоросортировочного завода. В результате, плата снова была снижена. Для жителей многоквартирных домов в Омске – до 122,63 руб.

Фото: сайт ООО «Магнит»