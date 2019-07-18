На выставке «АгроОмск-2019» много внимания будет уделено цифровой экономике

С 24 по 28 июля в Омске пройдет ежегодная Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2019», участниками которой станут российские и зарубежные компании. Накануне открытия выставки министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» рассказал о выходе на перспективные мировые рынки и цифровой экономике, сообщает корр. www.sibnovosti.ru

- Николай Валентинович, насколько высок интерес к выставке со стороны российских регионов и зарубежных партнеров?

- Выставка «АгроОмск» традиционная, она пройдет уже в 17 раз. И, конечно, мы привлекаем на выставку максимальное количество участников, которые могут продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса.

Если анализировать, то в прошлом году у нас во всех направлениях участвовало более 400 компаний и было заключено более 100 контрактов на поставку сельхозтехники, оборудования и продуктов питания. Этот уровень мы не планируем снижать, а только увеличивать. На выставку заявилось более 20 регионов России и наши партнеры из Белоруссии, Казахстана, Китая и Турции.

- Чем привлекательны и что интересует зарубежные компании?

- Белоруссия интересна своей техникой: тракторами, комбайнами, зерноуборочной, почвообрабатывающей и зерноочистительной техникой, молочным оборудованием. Казахстан, являющийся основным потребителем нашей продукции, привлекает зерноочистительное оборудование, которое производит «Сатурн АГРО», продукция «Омского экспериментального завода» и продукты растениеводства.

Китаю и Турции интересны перерабатывающие предприятия, такие как «Любинский консервно-молочный комбинат» и «Сибхолод», а еще злаковые культуры, рапс и подсолнечник.

- А кого из зарубежных партнеров хотелось бы привлечь на выставку?

- Мы научились выращивать продукцию и обеспечивать безопасность нашего региона. Теперь работаем над тем, чтобы выйти на масштабные и большие рынки, такие как страны Океании. Эта работа усиливается.

Если говорить по Китаю, то мы хотим, чтобы у нас были представители крупных компаний, которым регион был бы интересен в плане долгосрочного сотрудничества.

- Это первый «АгроОмск» для вас в статусе министра Омской области. Ощущается ли выставка как-то иначе?

- До этого я курировал «АгроОмск» в качестве заместителя министра. Но каждый руководитель, работая в каком-то из направлений, хотел бы двигаться вперед и привносить новизну. Поэтому мы сегодня все больше говорим о цифровой экономике. Понимая, что за цифровизацией будущее. На выставке много внимания будет уделено цифровой экономике, а это и управление стадом, и «умная» теплица, и точное земледелие…

Приход технологий требует иного подхода, потому что в сельское хозяйство поступает компьютеризированная техника. С другой стороны, есть проблема с дефицитом кадров, а хочется, чтобы в новые направления вдыхалась новая жизнь, чтобы не чувствовался застой. Каждый год должны быть изменения и движение вперед.

- Вы сказали про нехватку кадров. На ваш взгляд, как можно ликвидировать дефицит профессионалов на селе?

- Заставить сейчас никого невозможно. Этот вопрос власть должна решать вместе с сельхозпроизводителями. Не должно быть такого, что власть что-то делает, а работодатель нет. И наоборот. Поэтому сегодня власть создает такие программы устойчивого развития территорий, чтобы людям было интересно и комфортно жить в небольших городах и селах с соответствующим уровнем жизни. А сельхозтоваропроизводители должны работать с молодежью уже со школы. Не ждать, когда готовый студент выйдет из стен университета, а уже со школы сопровождать и показывать ему свою заинтересованность в специалисте.

Дефицит кадров тревожит, но министерство старается создать кадровый резерв, работая с каждым населенным пунктом и районом. Мы формируем базу, чтобы видеть, какой кадровый потенциал у нас есть и помогаем способным людям продвинуться.

Мы ощущаем, что хорошие специалисты – агрономы, зоотехники и ветеринары – становятся «штучным товаром». И у таких специалистов сегодня очень достойные зарплаты, доходящие до 100 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы удержать профессионалов в отрасли.

- «АгроОмск» проходит уже много лет. С кем он конкурирует в соседних регионах?

- Хорошую выставку проводит Алтай. У них площадка сформирована с выносом за пределы города, и мы тоже уже понимаем, что выросли в масштабах «АгроОмска». Да, это брендовое мероприятие для горожан, которые активно приходят на выставку и проводят там свой отдых. Но для производственников имеющихся площадей уже мало, они хотят видеть, как техника ведет себя в работе. Поэтому мы каждый год проводим демонстрацию техники на полях аграрного научного центра. В планах – создание стационарной площадки рядом с городом, в районе того же аграрного научного центра (на опытных полях СибНИИСХоза), где можно будет постоянно проводить выставки.

Не могу сказать, что алтайцы являются конкурентами. Каждая выставка интересна показом новинок, и мы нацеливаем партнеров на то, чтобы они акцентировали внимание именно на них. В этом году у нас будет более 10 новинок, которые впервые будут демонстрироваться на выставках.