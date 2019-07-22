Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

Омская группа компаний «Титан» продала свою долю в ООО «Полиом». Дальнейшим развитием омского завода по производству полипропилена будут заниматься СИБУР и «Газпром нефть», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О состоявшейся сделке сообщили все ее стороны. Ранее «Титану» принадлежало 50% доли в уставном капитале ООО «Полиом». Теперь 100% аккумулировало АО «Сибгазполимер» - компания, которой на паритетных началах владеют СИБУР и «Газпром нефть».

По данным группы «Титан», она построила и ввела в эксплуатацию завод по производству полипропилена в 2012 году. «Газпром нефть» и СИБУР стали его совладельцами (в сумме 50%) в 2014-м. Мощность завода – более 210 тыс. т полипропилена в год, причем основное сырье поступает с нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Омске.

«Группа компаний «Титан» продолжит развитие собственной промышленной площадки, включая создание комплекса производств, направленных на увеличение глубины переработки углеводородного сырья с выпуском широкого спектра импортозамещающих продуктов органического синтеза», – приводится на сайте группы комментарий председателя совета директоров АО «ГК «Титан» Михаила Сутягинского.

Сумма сделки в сообщениях ее участников не раскрывается. По данным источников «Коммерсанта», она может составлять 10 млрд руб.

Фото: сайт ПАО «Газпром нефть»