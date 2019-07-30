Омское зерно посылают по Северному морскому пути

Омский губернатор Александр Бурков считает целесообразным перенаправить часть экспорта зерна из региона по Северному морскому пути. В частности, по его мнению, так целесообразно вывозить зерно в Японию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свою точку зрения руководитель одного из основных «зерновых» регионов Сибири высказал в ходе встречи с российским вице-премьером Алексеем Гордеевым. По расчетам омских властей, такая транспортировка экономически выгоднее.

«На поставку зерна 3 класса в Японию мы тратим 11 800 руб. (за тонну – Sibnovosti.ru) за доставку по железной дороге с перегрузкой на морской транспорт. А если пойдем по реке Иртыш до Ямала, себестоимость доставки выйдет 7 тыс. руб. Северный флот готов нам предоставить корабль», - сообщил Александр Бурков.

Губернатор отметил, что первая партия таким способом будет отправлена в сентябре. Ее объем – 50 тыс. т.

По данным портала правительства Омской области, по итогам встречи Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о создании в порту Сабетта сертифицированного пункта пропуска, в котором будет осуществляться карантинный фитосанитарный контроль.

По данным «Коммерсанта», перевозки зерна по Северному морскому пути ведутся. В 2018 году компания Cosco перевезла так партию ржи из Германии в Японию. Проводку осуществляли атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр».

Как сообщали Sibnovosti.ru, 23 июля в Омске на заседании экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству было объявлено о создании ассоциации «Сибирский зерновой консорциум». Предполагается, что наблюдательный совет ассоциации возглавит Александр Бурков. В 2018 году Омская область экспортировала зерно на сумму $48,7 млн, что превысило уровень 2017 года в четыре раза.

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