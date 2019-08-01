Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

В Омской области в очередной раз снижены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующее решение приняла региональная энергетическая комиссия (РЭК), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание правления РЭК, на котором было принято это решение, состоялось вчера. Единственным регоператором в области является ООО «Магнит».

«В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30,2%», - говорится в сообщении, распространенном комиссией по его итогам.

Решение вступило в силу сегодня.

«Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение Федеральной монопольной службе, и оно выполнено… Если раньше омичи платили 133 рубля с человека, то с 1 августа платеж составит 88,88 руб. Для жителей сельской местности, которые платили 132 руб., тариф соответственно составит 92,37 руб. – для тех, кто проживает в многоквартирном жилом фонде, в индивидуальных домовладениях – 81,16 руб.», - привел официальный портал правительства региона комментарий губернатора Александра Буркова.

Предстоящее снижение омских тарифов глава ФАС Игорь Артемьев анонсировал на совещании президента РФ с членами российского правительства в начале июля. Тогда руководитель ведомства говорил о том, что «тариф будет снижен практически в два раза».

Единый тариф на услуги регоператора в размере 133,21 руб. за каждого прописанного был установлен 20 марта 2019 года. Но с тех пор он уже снижался. Для жителей многоквартирных домов в Омске – до 122,63 руб.

Фото: сайт ООО «Магнит»