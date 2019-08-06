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Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

Главная Экономика
Омск
10:24 6 Августа 2019
проекты, регионы, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В российском руководстве назвали 20 регионов, которые отстают в реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В их числе несколько сибирских и дальневосточных субъектов федерации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Регионы упомянуты в перечне решений и поручений по итогам совещании у президента РФ с постоянными членами Совета безопасности. Он опубликован на сайте правительства РФ.

Отставания касаются предоставления земельных участков под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В числе таких регионов Республика Бурятия, Красноярский край, Омская и Томская области.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) данных субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и о принятых мерах доложить в минздрав России. Срок – 10 августа 2019 года», - говорится в документе.

Кроме того, в перечне упомянуты несколько регионов с низкой строительной готовностью (не более 13%) дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре-декабре 2019 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Среди них Забайкальский край и Республика Тува.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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