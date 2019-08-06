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Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

Главная Экономика
Омск
11:01 6 Августа 2019
продукция, россия, китай, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый состав с продукцией, состоящий из 88 контейнеров, отправится из Омска 10 августа на Дальний Восток. Далее контейнеры перегрузят на судно до Китая, сообщает «Радио Сибирь».

Долгое время рапсовое масло считалось техническим из-за токсинов, неприятного привкуса и зеленоватого оттенка. Но успехи биоинженерии решили эти проблемы - рапс теперь используют и в пищу, и как биотопливо.

Как отметили в правительстве Омской области, поставки на азиатский рынок отправляли и раньше, но прежде продукцию сначала доставляли автотранспортом в Новосибирск. Масличные культуры в нашем регионе на 2-м месте по объёму экспорта пищевой продукции, уступая лишь пшенице и ячменю.

Фото yandex.ru

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