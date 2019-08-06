К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

До 2023 года в Омске предполагается завершить три инвестпроекта по строительству гостиничных комплексов класса «четыре звезды». Их общая вместимость составит 395 мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас реализуются три проекта. Это строительство гостиничного комплекса Hilton Double Tree компанией ООО «Л-Финанс» на 200 мест, гостиничного комплекса на 75 мест компанией «Новые проекты» на ул. Пушкина и реконструкция здания в административно гостиничный комплекс CURIO a collection by Hilton на 120 мест компанией «Топ Лайн», - привел ТАСС комментарий пресс-службы министерства экономики Омской области.

Наличие отелей такого класса является одним из основных условий Международной федерации хоккея для проведения в Омске в 2023 году матчей молодежного чемпионата мира (МЧМ-2023). В настоящее время четырехзвездочных гостиниц в Омске нет. По данным омского минэкономики, суммарный объем инвестиций в три названных проекта составляет 2,15 млрд руб. Самый дорогой из них у «Л-Финанса» - 1,3 млрд руб.

Как сообщали ранее Sibnovosti.ru, по оценке некоторых участников рынка гостиничных услуг, празднование 300-летия Омска в 2016 году не привело к заметным позитивным изменениям в городской отельной инфраструктуре.

К МЧМ-2023 в городе также предполагается построить фактически новую «Арену Омск».

Фото: Владимир Кудринский/официальный портал мэрии Омска