6 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

Главная Экономика
Омск
13:20 6 Августа 2019
министерство, строительство, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

До 2023 года в Омске предполагается завершить три инвестпроекта по строительству гостиничных комплексов класса «четыре звезды». Их общая вместимость составит 395 мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас реализуются три проекта. Это строительство гостиничного комплекса Hilton Double Tree компанией ООО «Л-Финанс» на 200 мест, гостиничного комплекса на 75 мест компанией «Новые проекты» на ул. Пушкина и реконструкция здания в административно гостиничный комплекс CURIO a collection by Hilton на 120 мест компанией «Топ Лайн», - привел ТАСС комментарий пресс-службы министерства экономики Омской области.

Наличие отелей такого класса является одним из основных условий Международной федерации хоккея для проведения в Омске в 2023 году матчей молодежного чемпионата мира (МЧМ-2023). В настоящее время четырехзвездочных гостиниц в Омске нет. По данным омского минэкономики, суммарный объем инвестиций в три названных проекта составляет 2,15 млрд руб. Самый дорогой из них у «Л-Финанса» - 1,3 млрд руб.

Как сообщали ранее Sibnovosti.ru, по оценке некоторых участников рынка гостиничных услуг, празднование 300-летия Омска в 2016 году не привело к заметным позитивным изменениям в городской отельной инфраструктуре.

К МЧМ-2023 в городе также предполагается построить фактически новую «Арену Омск».

Фото: Владимир Кудринский/официальный портал мэрии Омска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

6 Августа 2019 г.
Первый состав с продукцией, состоящий из 88 контейнеров, отправится из Омска 10 августа на Дальний Восток.
Новости Омска: Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

6 Августа 2019 г.
Отставания касаются предоставления земли для ФАПов и строительства детсадов
Новости Омска: Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

1 Августа 2019 г.
Решение об этом вынесла РЭК по предписанию антимонопольщиков
Новости Омска: Омское зерно посылают по Северному морскому пути

Омское зерно посылают по Северному морскому пути

30 Июля 2019 г.
Омичи протестируют новый способ экспорта зерна в Японию
Новости Омска: Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

22 Июля 2019 г.
Единственным владельцем завода полипропилена стала совместная компания СИБУРа и «Газпром нефти»
Новости Омска: Омского «мусорного» регоператора обязали пересчитать плату за апрель

Омского «мусорного» регоператора обязали пересчитать плату за апрель

16 Июля 2019 г.
Предписание «Магниту» выдала Госжилинспекция по требованию облпрокуратуры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

4 Августа 2019 г.
Состоялся Сибирский международный марафон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356