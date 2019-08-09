9 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Омская крепость» сдается арендатору

Главная Экономика
Омск
14:18 9 Августа 2019
аренда, комплекс, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Комплекс «Омской крепости» будет сдан в аренду. Документы для проведения соответствующего аукциона готовят муниципальные власти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В лот войдут такие объекты, как казарма Омского военного гарнизона», «Казарма дисциплинарных рот», «Денежная кладовая», «Кухня-столовая», «Инженерная мастерская», «Цейхгауз артиллерийский», «Арсенал запасного оружия». По данным мэрии, стартовая цена аукциона составит 0,9 млн руб. Срок аренды – 25 лет.

«Победитель аукциона за счет собственных средств и без возмещения затрат в счет арендной платы обязан произвести капитальный ремонт, реконструкцию и перепланировку зданий. По шести памятникам культуры объем работ минимален, поэтому на их выполнение дается срок не более 18 месяцев», - говорится в сообщении на официальном портале городской администрации.

По словам вице-мэра Елены Шипиловой, инвестору предстоит превратить комплекс в арт-пространство «по примеру Камергерского переулка в Омске или московских проектов «Фабрики», «Красного октября», «Винзавода», ARTPLAY или Flacon». Объем необходимых вложений она оценила в 200-250 млн руб.

В настоящее время управлением комплексом занимается автономное учреждение «Омская крепость». Его объекты имеют статус культурного наследия. Самые старые из зданий комплекса – Иртышские ворота и Воскресенский собор – построены в 1768-1769 годах.

Фото: сайт автономного учреждения города Омска «Омская крепость»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

6 Августа 2019 г.
Наличие таких отелей – условие для проведения мирового первенства
Новости Омска: Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

6 Августа 2019 г.
Первый состав с продукцией, состоящий из 88 контейнеров, отправится из Омска 10 августа на Дальний Восток.
Новости Омска: Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

6 Августа 2019 г.
Отставания касаются предоставления земли для ФАПов и строительства детсадов
Новости Омска: Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

1 Августа 2019 г.
Решение об этом вынесла РЭК по предписанию антимонопольщиков
Новости Омска: Омское зерно посылают по Северному морскому пути

Омское зерно посылают по Северному морскому пути

30 Июля 2019 г.
Омичи протестируют новый способ экспорта зерна в Японию
Новости Омска: Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

22 Июля 2019 г.
Единственным владельцем завода полипропилена стала совместная компания СИБУРа и «Газпром нефти»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Парк средневекового периода

Парк средневекового периода

6 Августа 2019 г.
Омский фестиваль «Щит Сибири» собрал более ста реконструкторов
Новости Омска: Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

4 Августа 2019 г.
Состоялся Сибирский международный марафон
Новости Омска: Эксперт: Студенты из Казахстана уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах РФ

Эксперт: Студенты из Казахстана уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах РФ

9 Августа 2019 г.
В России завершилась приемная кампания в вузы, которая показала увеличивающийся интерес к вузам со стороны иностранны...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356