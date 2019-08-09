«Омская крепость» сдается арендатору

Комплекс «Омской крепости» будет сдан в аренду. Документы для проведения соответствующего аукциона готовят муниципальные власти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В лот войдут такие объекты, как казарма Омского военного гарнизона», «Казарма дисциплинарных рот», «Денежная кладовая», «Кухня-столовая», «Инженерная мастерская», «Цейхгауз артиллерийский», «Арсенал запасного оружия». По данным мэрии, стартовая цена аукциона составит 0,9 млн руб. Срок аренды – 25 лет.

«Победитель аукциона за счет собственных средств и без возмещения затрат в счет арендной платы обязан произвести капитальный ремонт, реконструкцию и перепланировку зданий. По шести памятникам культуры объем работ минимален, поэтому на их выполнение дается срок не более 18 месяцев», - говорится в сообщении на официальном портале городской администрации.

По словам вице-мэра Елены Шипиловой, инвестору предстоит превратить комплекс в арт-пространство «по примеру Камергерского переулка в Омске или московских проектов «Фабрики», «Красного октября», «Винзавода», ARTPLAY или Flacon». Объем необходимых вложений она оценила в 200-250 млн руб.

В настоящее время управлением комплексом занимается автономное учреждение «Омская крепость». Его объекты имеют статус культурного наследия. Самые старые из зданий комплекса – Иртышские ворота и Воскресенский собор – построены в 1768-1769 годах.

Фото: сайт автономного учреждения города Омска «Омская крепость»