По дороге в омский аэропорт разгладят «стиральную доску»

Омские власти отказались принимать дорогу по ул. Транссибирской после ремонта. От подрядчика потребовали устранить неровности на ряде участков. В ноябре по этой дороге из аэропорта проедут президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ремонтные работы проводило ООО «СФ Континент». Оценивая их итоги, омский губернатор Александр Бурков сравнил некоторые участки трассы со стиральной доской.

«Произведен замер ровности по международному показателю IRI. Обнаружено два участка, которые выбиваются из нормативов. На одном из них проходят железнодорожные пути, которые дают сильный толчок. Также есть участок с дождеприемным колодцем, который на данный момент просел. Эти участки нужно исправлять и доводить до нормативов», - приводит портал правительства региона комментарий директора управления дорожного хозяйства Омской области Динара Курманова.

По словам главного инженера управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антона Глебова, подрядчику будет выдано предписание, и он должен устранить все выявленные недостатки. В свою очередь, представитель «СФ Континент» Александр Сумской заверил, что все дефектные части покрытия заменят на новые.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств пройдет в Омске в ноябре 2019 года.

Фото: портал правительства Омской области