24 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омской области создают логистическую компанию для экспорта зерна

Главная Экономика
Омск
15:24 24 Августа 2019
зерно, экспорт, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Правительство Омской области учредит логистическую компанию «Зерно Сибири». Ее цель – обеспечить выход местных сельхозпроизводителей на внешние рынки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте создания компании омский губернатор Александр Бурков объявил на заседании областного штаба по проведению сезонных полевых работ, посвященного старту уборки зерновых. По его словам, акционерами новой компании станут сельхозпроизводители. Предполагается, что «Зерно Сибири» будет заниматься подработкой и хранением зерна, внедрением новых технологий производства, продвижением омской продукции и транспортными услугами.

«В прошлом году мы с вами произвели 3,2 млн т зерна, из них за пределы области поставили 1,9 млн т. У нас огромный потенциал. Основным сдерживающим фактором является отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам. Во многом это обусловлено удаленностью региона от основных экспортных портов России», - приводит слова главы региона портал правительства Омской области.

В июле этого года Александр Бурков на встрече с российским вице-премьером Алексеем Гордеевым сказал о том, что считает целесообразным перенаправить часть экспорта зерна из региона по Северному морскому пути. Как сообщали Sibnovosti.ru, 23 июля в Омске на заседании экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству было объявлено о создании ассоциации «Сибирский зерновой консорциум». Ее целью также является оптимизация сибирского зернового экспорта.

В 2018 году Омская область экспортировала зерно на сумму $48,7 млн, что превысило уровень 2017 года в четыре раза.

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: По дороге в омский аэропорт разгладят «стиральную доску»

По дороге в омский аэропорт разгладят «стиральную доску»

21 Августа 2019 г.
В ноябре по ней проедут президенты России и Казахстана
Новости Омска: «Омская крепость» сдается арендатору

«Омская крепость» сдается арендатору

9 Августа 2019 г.
Комплекс предстоит превратить в арт-пространство
Новости Омска: К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

6 Августа 2019 г.
Наличие таких отелей – условие для проведения мирового первенства
Новости Омска: Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

6 Августа 2019 г.
Первый состав с продукцией, состоящий из 88 контейнеров, отправится из Омска 10 августа на Дальний Восток.
Новости Омска: Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

6 Августа 2019 г.
Отставания касаются предоставления земли для ФАПов и строительства детсадов
Новости Омска: Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

Тарифы на услуги омского «мусорного» оператора снижены на 30%

1 Августа 2019 г.
Решение об этом вынесла РЭК по предписанию антимонопольщиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

23 Августа 2019 г.
Кубанского бандита перевели из Амурской области
Новости Омска: Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Новый урожай»

Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Новый урожай»

24 Августа 2019 г.
К участию в конкурсе допускались только игровые русскоязычные фильмы до 30 минут.
Новости Омска: Омский асфальтовый завод уличили в загрязнении воздуха

Омский асфальтовый завод уличили в загрязнении воздуха

19 Августа 2019 г.
Административное производство возбуждено в отношении «Сибдорстроя»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356