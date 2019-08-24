В Омской области создают логистическую компанию для экспорта зерна

Правительство Омской области учредит логистическую компанию «Зерно Сибири». Ее цель – обеспечить выход местных сельхозпроизводителей на внешние рынки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте создания компании омский губернатор Александр Бурков объявил на заседании областного штаба по проведению сезонных полевых работ, посвященного старту уборки зерновых. По его словам, акционерами новой компании станут сельхозпроизводители. Предполагается, что «Зерно Сибири» будет заниматься подработкой и хранением зерна, внедрением новых технологий производства, продвижением омской продукции и транспортными услугами.

«В прошлом году мы с вами произвели 3,2 млн т зерна, из них за пределы области поставили 1,9 млн т. У нас огромный потенциал. Основным сдерживающим фактором является отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам. Во многом это обусловлено удаленностью региона от основных экспортных портов России», - приводит слова главы региона портал правительства Омской области.

В июле этого года Александр Бурков на встрече с российским вице-премьером Алексеем Гордеевым сказал о том, что считает целесообразным перенаправить часть экспорта зерна из региона по Северному морскому пути. Как сообщали Sibnovosti.ru, 23 июля в Омске на заседании экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству было объявлено о создании ассоциации «Сибирский зерновой консорциум». Ее целью также является оптимизация сибирского зернового экспорта.

В 2018 году Омская область экспортировала зерно на сумму $48,7 млн, что превысило уровень 2017 года в четыре раза.

Фото: портал правительства Омской области