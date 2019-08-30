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Омский НИИ приборостроения показал новую аэродромную радиостанцию

Главная Экономика
Омск
13:31 30 Августа 2019
аэропорт, радиостанция, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский НИИ приборостроения представил на выставке МАКС-2019 новую модификацию приводной аэродромной радиостанции ПАР-10М2. Она предназначена для радионавигации воздушных судов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Программное обеспечение ПАР-10М2 позволяет организовать систему управления приводными радиомаяками целого аэродрома, объединив несколько взлетно-посадочных полос по всем направлениям. В числе преимуществ новой модификации названы расширенный нижний частотный диапазон подачи сигналов – от 150 кГц, увеличенная мощность до 500 Вт и др.

«Приводные аэродромные радиостанции размещаются на фиксированных точках местности, их сигналы служат ориентиром для воздушных судов при полете по маршруту следования, а также при заходе на посадку на аэродром», - рассказали в НИИ.

НИИ приборостроения входит в холдинг «Росэлектроника», который, в свою очередь, - в госкорпорацию «Ростех».

«Комплекс полностью автоматизирован и не требует участия оператора. Аппаратура может также использоваться для передачи сообщений экипажу наземной диспетчерской службой при отказе УКВ-средств связи на борту самолета», - говорится о разработке на сайте «Ростеха».

Фото: сайт АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»

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