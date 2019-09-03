Первый мусоросортировочный комплекс появился в Омске

В Омске введен в эксплуатацию первый в области мусоросортировочный комплекс. Это проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Магнит», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инвестиции «Магнита» в проект составили 310 млн руб. С февраля 2019 года комплекс работал в тестовом режиме.

Как отмечает ТАСС, благодаря мусоросортировочному комплексу, на вторичную переработку в 2019 году направят около 20% от общего объема мусора, что позволит выполнить задачу по обработке ТКО (12%), установленную на этот год нацпроектом «Экология». В частности, сюда будут направлять отходы, скопившиеся за десятилетия на двух свалках Омска. Их планируется рекультивировать до 2024 года.

По данным правительства Омской области, всего таких комплексов в регионе предстоит построить четыре.

Ранее пресс-служба «Магнита» заявляла, что введение в строй первого мусоросортировочного комплекса не приведет к росту тарифов на обращение с ТКО. До конца 2019 года они останутся неизменными.

Фото: сайт ООО «Магнит»