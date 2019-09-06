Японская Sojitz Corporation стала партнером омской ГК «Титан»

Омская группа компаний «Титан» и японская Sojitz Corporation создадут в Омске производство органического синтеза. Контракт был заключен во Владивостоке в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Контракт подразумевает строительство новой производственной площадки. Она разместится на базе завода «Омский каучук».

«Документ будет действовать в рамках реализации проекта строительства ГК «Титан» нового предприятия, ориентированного на выпуск высокомаржинального экспорториентированного товара, способного значительного увеличить региональный валовый продукт. Соглашение ускорит запуск нового продукта, в котором нуждается российский и международный рынки», - говорится в сообщении ГК «Титан».

«Это трехсторонний контракт. Компания владеет лицензией, технологией и будет заниматься монтажом, проводить работу по строительству этой производственной площадки», - привел портал правительства Омской области комментарий губернатора Александра Буркова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июле этого года стало известно о том, что группа «Титан» продала свою долю в ООО «Полиом». Дальнейшим развитием омского завода по производству полипропилена будут заниматься СИБУР и «Газпром нефть».

Фото: портал правительства Омской области