В Омске впервые в России будут утилизировать осадки сточных вод

«Росводоканал» введет в эксплуатацию первую очередь комплекса утилизации илового осадка сточных вод в Омске в декабре 2019 года. Установка позволит отказаться от складирования опасных отходов на полигонах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это полностью российская разработка, российская технология, первый опыт создания подобного комплекса в России», - приводит ТАСС комментарий гендиректора компании Антона Михалькова.

По его словам, «Росводоканал» планирует построить в Омске три очереди этого комплекса. При этом, мощность первой очереди составит 56 тыс. т осадка в год, две очереди будут полностью покрывать текущие потребности в утилизации, а третья позволит сократить объем уже накопленного ила. Суммарные инвестиции в три очереди составят более 800 млн руб.

ГК «Росводоканал» - частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Под его управлением работают шесть компаний, включая структуры в Омске и Барнауле.

Фото: сайт ГК «Росводоканал»