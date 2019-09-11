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В Омске впервые в России будут утилизировать осадки сточных вод

Главная Экономика
Омск
10:36 11 Сентября 2019
вода, утилизация, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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«Росводоканал» введет в эксплуатацию первую очередь комплекса утилизации илового осадка сточных вод в Омске в декабре 2019 года. Установка позволит отказаться от складирования опасных отходов на полигонах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это полностью российская разработка, российская технология, первый опыт создания подобного комплекса в России», - приводит ТАСС комментарий гендиректора компании Антона Михалькова.

По его словам, «Росводоканал» планирует построить в Омске три очереди этого комплекса. При этом, мощность первой очереди составит 56 тыс. т осадка в год, две очереди будут полностью покрывать текущие потребности в утилизации, а третья позволит сократить объем уже накопленного ила. Суммарные инвестиции в три очереди составят более 800 млн руб.

ГК «Росводоканал» - частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Под его управлением работают шесть компаний, включая структуры в Омске и Барнауле.

Фото: сайт ГК «Росводоканал»

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