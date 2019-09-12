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Омских должников оставляют без газа

Главная Экономика
Омск
15:55 12 Сентября 2019
долг, газ, отключения
Автор: Sibnovosti.ru
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«Газпром межрегионгаз Омск» ограничил подачу газа 18 теплоснабжающим организациям Омской области. Причиной стала просроченная задолженность перед поставщиком, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Санкции вступили в силу сегодня. Ограничение вводится до уровня «среднеоплаченных объемов». В числе компаний из 15 районов региона, оказавшихся в «черном списке», ООО «Врубелево-Тепло», ООО ТСК, ООО «Промсервис», МУП РСТ, МУП «Тепловодоснабжение» и др.

«Данные организации имеют просроченную дебиторскую задолженность за поставленный газ и систематически игнорируют законные требования поставщика ресурса о ее погашении», - говорится в сообщении газовой компании.

По ее данным, на теплоснабжающие предприятия приходится 1,03 млрд руб. из общей суммы задолженности потребителей в 1,4 млрд руб. (по состоянию на 1 сентября). Впрочем, к крупнейшему должнику – МП г. Омска «Тепловая компания» (513,5 млн руб.) – ограничения не применены из-за соответствующего решения суда. «Тепловая компания» занимается транспортировкой тепловой энергии от 12 ведомственных котельных города и пяти источников АО «ОмскРТС» по 961,2 км тепловых сетей. Она обеспечивает теплоснабжением 90% потребителей газа в городе. По состоянию на 30 августа клиенты «Тепловой компании» задолжали ей 60,2 млн руб. по 1,2 тыс. лицевым счетам.

Фото: pixabay.com

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