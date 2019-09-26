Новую радиостанцию для МЧС создали в Омске

Новосибирские спасатели получат новую коротковолновую радиостанцию. Она разработана в Омском НИИ приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника»), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Радиостанция может быть использована на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. Она размещается в контейнере, а дальность ее действия составляет не менее 1 тыс. км.

«Для работы радиостанции достаточно подключения к оптической линии управления и к электропитанию. Аппаратура не требует присутствия оператора и управляется дистанционно. Новое оборудование является универсальным радиотехническим комплексом, работает в диапазоне частот 1,5–29,99999 МГц…», - говорится в сообщении пресс-службы «Росэлектроники».

В настоящее время завершаются испытания оборудования. Помимо главного управления МЧС по Новосибирской области, разработку получат аналогичные структуры министерства в Свердловской области и Хабаровском крае.

Фото: сайт АО «Росэлектроника»