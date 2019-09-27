Авиакомпания из Татарстана освоит рейс Омск – Горно-Алтайск

С весны следующего года из Омска в Горно-Алтайск можно будет вылететь прямым авиарейсом. На маршруте будет работать «ЮВТ Аэро», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах авиакомпании рассказали в пресс-служба правительства Республики Алтай. По ее данным, полеты стартуют с 25 апреля 2020 года в режиме дважды в неделю на воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест.

По данным официального сайта региона, в настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска действуют направления на Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. В этом году аэропорт Горно-Алтайска обслужил уже более 400 тыс. пассажиров.

АО «ЮВТ Аэро» создано в Татарстане. Базовыми аэропортами компании являются Казань и Бугульма.

Фото: официальный сайт Республики Алтай