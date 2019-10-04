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В Омске открылась автозаправочная метановая станция

Главная Экономика
Омск
14:22 4 Октября 2019
газ, автобус, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске открылась первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Инвестиции ПАО «Газпром» в проект составили 176 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство станции на ул. Заводской началось в 2016 году. Ее проектная мощность составляет 8,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность – около 500 автомобилей в сутки. В составе станции шесть постов заправки компримированным природным газом.

По данным портала правительства Омской области, в Омске сейчас на метане работает 160 единиц общественного транспорта. В 2020 году мэрия планирует закупить 65 подобных автобусов, частные перевозчики – около 50.

«В следующие два года планируем запустить еще четыре станции. Объем частных инвестиций составит порядка 1 млрд руб.», - процитировала пресс-служба правительства Омской области губернатора Александра Буркова.

Фото: портал правительства Омской области

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