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В Омске повысят тарифы на проезд в автобусах

Главная Экономика
Омск
08:48 23 Октября 2019
общество, омск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 2020 года тарифы на общественные перевозки в городском транспорте Омска будут пересмотрены. Перевозчики направили в РЭК документы, обосновывающие повышение цены. Рассмотреть предложения муниципальных транспортных предприятий специальная комиссия планирует в ближайшее время. На сколько вырастут тарифы, пока говорить преждевременно, считают в мэрии.

Сейчас тариф на проезд в общественном транспорте составляет 40 рублей, но омичи покупают билеты по ценам от 15 до 30 рублей. Остальные затраты транспортным предприятиям компенсирует бюджет.

Такая же схема продолжит действовать в следующем году, поэтому пассажиры изменений не заметят, заверили в городской администрации. При этом нагрузка на бюджет существенно возрастет, отмечает корреспондент Sibnovosti.ru.

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