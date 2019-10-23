В Омске повысят тарифы на проезд в автобусах

С 2020 года тарифы на общественные перевозки в городском транспорте Омска будут пересмотрены. Перевозчики направили в РЭК документы, обосновывающие повышение цены. Рассмотреть предложения муниципальных транспортных предприятий специальная комиссия планирует в ближайшее время. На сколько вырастут тарифы, пока говорить преждевременно, считают в мэрии.

Сейчас тариф на проезд в общественном транспорте составляет 40 рублей, но омичи покупают билеты по ценам от 15 до 30 рублей. Остальные затраты транспортным предприятиям компенсирует бюджет.

Такая же схема продолжит действовать в следующем году, поэтому пассажиры изменений не заметят, заверили в городской администрации. При этом нагрузка на бюджет существенно возрастет, отмечает корреспондент Sibnovosti.ru.