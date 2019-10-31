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Рост платы за ЖКХ в Омской области станет самым заметным в СФО

Главная Экономика
Омск
13:47 31 Октября 2019
жкх, оплата, рост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Плата за услуги ЖКХ в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году вырастет от 4,1% до 5%. Увеличение произойдет во втором полугодии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размер роста указан в распоряжении правительства РФ № 2556-р. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 29 октября.

Самое значительное повышение в СФО ожидает жителей Омской области. Здесь оно составит ровно 5%. Всего в России семь регионов, где повышение окажется не менее 5%. В их числе также Москва, четыре республики Северного Кавказа и Бурятия.

Немного меньшим будет рост платы за ЖКХ в Новосибирской и Кемеровской областях – по 4,9%, а также в Иркутской области (4,8%). Томичей ожидает повышение на 4,7%, жителей Красноярского края и Республики Хакасия – на 4,6%. В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают на 4,5%. Наименьший рост правительство РФ утвердило для республик Алтай (4,4%) и Тува (4,1%).

Напомним, что около года назад в состав Дальневосточного федерального округа были переведены Забайкальский край и Республика Бурятия. Для первого из этих регионов рост платы в 2020 году составит 4,7%, для второго – 5%.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее «РИА Новости» составил рейтинг регионов России по доле доходов жителей, которые идут на оплату услуг ЖКХ. Как выяснилось, делать это легче всего в Хакасии. Здесь доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату этих услуг, составила всего 7,1% (2,56 тыс. руб.). В топ-10 рейтинга еще несколько сибирских и дальневосточных субъектов федерации. На шестой строчке находится Забайкальский край (7,3%), на восьмой – Новосибирская область (7,6%), на десятой – Республика Алтай (7,7%). В Сибири самая значительная доля в потребительских расходах уходит на оплату ЖКХ в Красноярском крае (64-е место). Там этот показатель составляет 11,4%, а в среднем семья тратит на эти цели ежемесячно 5,1 тыс. руб.

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